Giovanni Cultrera nel consiglio d’amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia

Giovanni Cultrera, avvocato ed ex presidente dello IACP di Ragusa, sarà nel consilio di amminsitrazione del Fondo pensioni Sicilia, l’ente pubblico previdenziale dei dipendenti regionali. La giunta regionale ha approvato le nomine di presidente e membri del nuovo consiglio di amministrazione. Su proposta del presidente della Regione, Renato Schifani, la guida dell’ente è stata affidata a Vincenzo Biagio Paradiso, un manager di grande esperienza originario di Castell’Umberto, nel Messinese, con un passato come amministratore delegato di Sviluppo Italia Sicilia.

Il nuovo consiglio

Paradiso sarà affiancato da Giovanni Cultrera, avvocato di Vittoria ed ex presidente dello IACP di Ragusa (dal 2007 al 2012), e da Marinella Notonica, agrigentina laureata in Economia e commercio e dipendente dell’INPS. Questi due membri del Consiglio di amministrazione sono stati proposti dall’assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina, come componenti esperti.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha espresso fiducia nelle nuove nomine, sottolineando che sono state scelte figure di alto profilo e professionalità, che si distinguono per serietà e stima professionale. Schifani è convinto che il nuovo Consiglio di amministrazione del Fondo pensioni Sicilia svolgerà un lavoro eccellente.

Il processo di nomina prevede ora l’acquisizione del parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, prima che il Consiglio di amministrazione ottenga l’approvazione definitiva da parte della Giunta regionale.

