Giovani velisti iblei crescono: importanti risultati ad Ortona e Agropoli

Giornate intense per la squadra Fair Sail del Circolo Velico Kaucana, con gli atleti impegnati in un doppio campo di regata durante lo scorso weekend: i piccoli della classe Optimist, categoria Juniores, hanno partecipato ad Agropoli alla selezione Interzonale, mentre gli atleti della classe Laser hanno partecipato a Ortona alla prima tappa del campionato nazionale Italia Cup Ilca 2023. Seppure per ragioni diverse, entrambi gli appuntamenti rivestono grande importanza: la regata di Agropoli, infatti, rappresenta il primo step per l’ammissione ai campionati europei e mondiali di categoria, mentre quella di Ortona è il primo appuntamento di una competizione in tre tappe riguardante i migliori velisti italiani della classe Laser.



Ad Agropoli, un evento sportivo di caratura nazionale con oltre 120 giovani timonieri di età compresa tra 11 e 15 anni provenienti da Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia, Molise ed Abruzzo; tre giorni intensi di regata con tutte le nove prove disputate, per di più con condizioni meteomarine rigorose nell’ultima giornata. Gli atleti presenti, al seguito del coach Peppe Terrana, hanno saputo ben distinguersi: Andrea Bellio, 23esimo in classifica generale, si qualifica per la prossima tornata di selezioni prevista a Giulianova, ma anche Alessandro Battaglia, di soli 11 anni e al suo esordio in una competizione di carattere nazionale, ha difeso con onore i colori del Cvk.



A Ortona la regata, aperta solo ai velisti qualificati nelle fasi interzonali, avrebbe dovuto svolgersi su tre giorni, ma delle nove prove previste ne sono disputate soltanto tre a causa della completa assenza di vento nelle giornate di venerdì e sabato. Hanno preso parte alla manifestazione circa 400 velisti provenienti da tutta Italia, che hanno pennellato il cielo blu del centro abruzzese regalando un bellissimo spettacolo sportivo; tra questi Lucrezia Micieli e Paolo Salvo, promettenti atleti del Cvk, accompagnati dal coach Giovanni Magliulo. I due ragazzi, giovanissimi, hanno saputo sostenere emotivamente lo stop dei primi due giorni e solo al terzo hanno finalmente potuto mettere in campo tutta la loro perizia, trovando ottimi piazzamenti, con Lucrezia Micieli al secondo posto femminile Under 16. Inutile dire che in casa Cvk si respira aria di grande soddisfazione per i risultati ottenuti: dopo anni in cui si lavora con passione per diffondere tra i più giovani l’amore per il mare e per la vela, si cominciano a raccogliere i frutti.