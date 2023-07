Giovani talenti canori: il 5 agosto l’undicesima edizione del concorso canoro “Premio Cristina Guastella”

Undicesima edizione del “Premio Cristina Guastella”, un evento straordinario che celebra il talento, la passione e la memoria di Cristina Guastella, una giovane voce di spicco del coro “Mariele Ventre” di Ragusa, prematuramente scomparsa. Grazie all’amore e alla dedizione della famiglia di Cristina, questo concorso canoro offre un’opportunità unica ai giovani talenti siciliani di mostrare le loro abilità e diffondere la bellezza e l’emozione della musica.

IL CONCORSO SI SVOLGERA’ A IBLA

Il concorso si svolgerà nel suggestivo scenario del Giardino Ibleo e si terrà sabato 5 agosto alle ore 21.30. I 24 finalisti, suddivisi in tre categorie d’età, avranno l’onore di esibirsi davanti a una giuria prestigiosa, presieduta da Lalla Francia, artista di grande spessore e riconosciuta esperienza nel panorama musicale. La sua esperienza come cantante e backing vocalist e la sua partecipazione come vocal coach ad “Amici di Maria De Filippi” conferiscono grande autorevolezza alla giuria.

La serata sarà condotta con verve e professionalità da Ruggero Sardo, noto showman che ha già conquistato il pubblico siciliano con il suo carisma e il suo talento poliedrico. Tutto il contesto dell’evento, con il sostegno del Comune di Ragusa e di vari sponsor, contribuisce a rendere questa manifestazione un’esperienza unica e indimenticabile.

Il “Premio Cristina Guastella” non è solo un concorso canoro, ma una dedica speciale all’amore per la musica e al ricordo di una giovane artista che ha lasciato un segno profondo nei cuori di chi l’ha conosciuta.