Giornate FAI d’Autunno 2025: il Castello di Donnafugata apre le sue porte e svela la leggenda di Bianca di Navarra

Il fascino del mistero e la magia della storia tornano protagonisti nel weekend dell’11 e 12 ottobre 2025, quando il Castello di Donnafugata sarà uno dei luoghi simbolo delle Giornate FAI d’Autunno. L’iniziativa, promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, offrirà un’occasione unica per scoprire oltre 40 luoghi straordinari in tutta la Sicilia, spesso inaccessibili o poco conosciuti, tra arte, natura e leggende.

Il Castello e la leggenda di Bianca di Navarra

Il gioiello barocco del territorio ibleo aprirà eccezionalmente ai visitatori la Stanza della Leggenda di Bianca di Navarra, il cuore più antico del Castello, corrispondente alla torre originaria. È proprio qui che nasce la leggenda che dà il nome al luogo: secondo la tradizione, nel Quattrocento il conte Bernardo Cabrera avrebbe rinchiuso Bianca di Navarra, vedova del re Martino il Giovane, per costringerla a sposarlo. La principessa, però, riuscì a fuggire, ispirando così il toponimo “Donnafugata”, ossia “la donna fuggita”.

Questa apertura esclusiva permetterà ai visitatori di immergersi in un racconto che intreccia storia, mito e architettura, riscoprendo uno dei simboli più affascinanti del patrimonio ragusano.

Una festa per la cultura e per il territorio

L’edizione 2025 delle Giornate FAI d’Autunno, giunta alla sua 14ª edizione, celebra anche il 50° anniversario del FAI, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni. Un traguardo che conferma la missione della Fondazione: educare alla bellezza, valorizzare i luoghi dimenticati e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini.

In tutta la Sicilia, saranno oltre quaranta i siti visitabili, grazie al lavoro instancabile delle Delegazioni FAI, dei Gruppi Giovani e dei volontari. Ogni visita sarà anche un gesto concreto di sostegno: sarà possibile contribuire con una donazione libera alla tutela del patrimonio culturale italiano.

Le parole del FAI

«Le Giornate FAI sono un’occasione di scoperta e condivisione – ha dichiarato Sabrina Milone, presidente regionale FAI Sicilia – un modo per restituire valore ai nostri luoghi identitari, grazie alla passione dei volontari e all’entusiasmo dei giovani. Iniziative come queste permettono di attivare processi virtuosi e costruire insieme una rete per la salvaguardia del nostro straordinario patrimonio.»

Informazioni utili

Le visite al Castello di Donnafugata saranno organizzate su prenotazione, con percorsi guidati e spiegazioni a cura dei volontari FAI. Tutti i dettagli e l’elenco completo dei luoghi aperti in Sicilia sono disponibili sul sito ufficiale www.giornatefai.it.

Le Giornate FAI d’Autunno 2025 rappresentano dunque un invito a rallentare, osservare e lasciarsi sorprendere dalla bellezza nascosta del nostro territorio, tra miti medievali, architetture d’epoca e paesaggi incantati.

© Riproduzione riservata