Giornata nazionale del veicolo d’epoca domenica anche a Ragusa

Il Veteran Car Club Ibleo aderisce all’iniziativa dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) per organizzare una tappa a Ragusa in occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, con l’obiettivo di esaltare la passione per i veicoli d’epoca e valorizzarne le caratteristiche in ogni aspetto. Per questo motivo, il VCCI sta promuovendo una mostra statica di auto e moto storiche in Piazza Libertà per domenica 24 settembre, che si svolgerà dalle 9 del mattino alle 13,30 e che sicuramente attirerà l’attenzione degli appassionati.

L’EVENTO

Il presidente del Veteran Car Club, Antonino Provenzale, ha sottolineato che l’evento dello scorso anno è stato molto apprezzato e che si aspettano lo stesso successo per l’edizione del 2023. Inoltre, ha menzionato il successo dell’edizione precedente dell’Autogiro, un altro evento organizzato dal club, che ha contribuito a preparare al meglio questa manifestazione.

Uno degli aspetti più interessanti dell’Autogiro è stato il collegamento tra le nuove e le vecchie generazioni di appassionati di veicoli storici. È stato consegnato un premio alla passione per il motorismo storico a Paolo Savasta, un vittoriese di 90 anni che ha partecipato regolarmente all’edizione 2023 dell’Autogiro. Il responsabile del settore giovanile del club, Gianmarco Arestia, è stato il vincitore assoluto nella categoria Trofeo Giovani.