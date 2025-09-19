Giornata nazionale dei Piccoli Musei: c’è anche Scicli con il più piccolo Museo del sud Italia

Proprio così, anche Scicli nel circuito dei Piccoli Musei italiani grazie ad un gruppo di giovani di cultura che con l’APS Tanit sono riusciti, negli anni, a fare diventare la città “serbatoio” culturale. E’ doveroso dirlo: se il commissario Montalbano ha fatto conoscere la città e le sue bellezze, molto hanno fatto anche e soprattutto i giovani di Tanit che sono riusciti negli anni a presentare nella giusta dimensione il patrimonio artistico, storico ed architettonico della città di Scicli. Domenica appuntamento con l’ottava edizione che apre le porte dell’Antica Farmacia Cartia, il museo dello speziale aperto e gestito dal 2014 in collaborazione con il dottor Guglielmo Cartia, ultimo esponente in ordine di tempo della famiglia di farmacisti sciclitani che, con lungimiranza, ha messo a disposizione del pubblico la farmacia di via Francesco Mormino Penna, sita in un luogo Unesco.

Il tema della Giornata nazionale, quest’anno, è il gioco.

“Nel giorno di domenica, con ingresso gratuito, Tanit omaggerà tutti i visitatori con un dono, come è da tradizione in occasione della giornata nazionale dei Piccoli Musei- spiega il presidente Vincenzo Burragato – è un progetto enigmistico ideato dalla vice presidentessa Valentina Pensiero e reso graficamente dalla segretaria Roberta Ficili, avente come protagonista l’Antica Farmacia Cartia ed il mondo della farmacopea. I visitatori riceveranno il dono recandosi al piccolo museo più a sud d’Italia, ammirandone la bellezza guidati dai componenti dell’associazione, pronti a manifestare la propria gratitudine a chi, con la sua visita, omaggerà il lavoro e l’impegno quotidiano necessario all’apertura di questo sito culturale tra i più affascinanti e visitati della cittadina iblea e della provincia di Ragusa”. Apertura alle visite domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

“Per informazioni, si può scrivere a tanitscicli@gmail.com o telefonare al 3388614973 – conclude Vincenzo Burragato – nel sito dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei (www.piccolimusei.com), è possibile trovare la mappa con tutti i musei aderenti e le informazioni utili per raggiungerli e partecipare alle iniziative”.

