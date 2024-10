Giornata mondiale sulla salute mentale: il 10 ottobre open day a Ragusa, Vittoria e Modica

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day dedicato alla salute mentale, coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa e i presidi dedicati a questo tema. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, cercando di superare pregiudizi e stigmi associati alle malattie mentali.

Quest’anno, oltre 130 strutture sanitarie partecipano all’iniziativa, offrendo gratuitamente una vasta gamma di servizi, tra cui visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test e conferenze. Saranno trattati temi come ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

Per quanto riguarda l’ASP di Ragusa, due strutture partecipano all’evento

Centro di Salute Mentale di Ragusa (via ing. Migliorisi 55) e Ambulatorio Distrettuale di Vittoria (via Nicosia 27), organizzati dall’Unità Operativa Complessa di Psichiatria di Ragusa-Vittoria. Durante l’Open Day sarà possibile incontrare un’equipe multidisciplinare composta da medici psichiatri, psicologi, assistenti sociali, infermieri e altri professionisti. Verrà inoltre proiettato un video che illustra le attività di prevenzione e cura.

Centro di Salute Mentale di Modica (via Aldo Moro 3), dove saranno fornite informazioni e consulenze multidisciplinari. Sarà inoltre disponibile una consulenza psicologica telefonica dalle 10.30 alle 18.30.

Quest’anno, il tema della Giornata Mondiale della Salute Mentale è la salute mentale sul posto di lavoro, un tema a cui Fondazione Onda ETS ha dedicato particolare attenzione, premiando le aziende che si impegnano a favore del benessere psico-fisico dei dipendenti con il Bollino Health Friendly Company.

Il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, dott. Pino Morando, ha sottolineato l’importanza di intervenire tempestivamente per affrontare i disturbi psichici, che possono influire negativamente su molti aspetti della vita, portando spesso a isolamento e solitudine. Grazie a un approccio multiprofessionale, il dipartimento garantisce un’ampia gamma di servizi per tutte le fasce d’età, favorendo una presa in carico completa e integrata con il supporto di istituzioni e terzo settore.

