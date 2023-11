Giornata mondiale della filosofia: le iniziative a Ragusa

Gli alunni del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Economico Sociale , dell’IIS “G.B.Vico – Umberto I- Gagliardi” di Ragusa, con i loro docenti del Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane , insieme a NUOVA ACROPOLI di Ragusa, celebrano per la prima volta la “GIORNATA FILOSOFICA, Filosofia in azione , pensieri che diventano gesti, gesti che trasformano il mondo”. Stamani le prime iniziative. Si prosegue oggi pomeriggio alle 18,30 con un convegno.

Prende forma così, nell’auditorium dell’Istituto, un laboratorio di filosofia attiva, nel quale attraverso PENSIERI CHE DIVENTANO AZIONI ci si unisce nell’intento di contribuire a costruire una società migliore. Moderatore del dibattito è il prof. Giovanni Romano, presidente di Nuova Acropoli, il quale , coadiuvato dalle professoresse Fiorella Palmisano e Valeria Ragusa, e dai docenti Rosaria Diquattro, Maria Tumino, Giuseppina Caruso, Laura Poidomani e Sergio Pandolfo, sollecitano riflessioni che attualizzano gli insegnamenti dei grandi filosofi, coinvolgendo gli alunni in un dibattito partecipato e ricco di interventi significativi sui valori più significativi.

Oggi pomeriggio, invece, alle 18,30, nei locali del centro commerciale culturale di via Matteotti 61, ci sarà un convegno di filosofia con il prof. Santo Burgio dell’Università di Catania e ancora Giovanni Romano, presidente di Nuova Acropoli. Il 23 novembre, poi, dalle 18,30, il corso di filosofia attiva presso la sede di Nuova Acropoli in via del Gelso 41 a Ragusa.