Gino Carbonaro e la sua fisarmonica: concerto al Centro Studi “Feliciano Rossitto” di Ragusa

La musica tradizionale siciliana incontra l’arte della fisarmonica in un evento speciale: giovedì 2 ottobre alle ore 18.00, presso il Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), si terrà il concerto dal titolo “Gino Carbonaro e la sua fisarmonica”.

Un viaggio sonoro nelle molteplici anime della fisarmonica, tra melodie popolari e suggestioni culturali, guidato da Gino Carbonaro, artista poliedrico: fisarmonicista, scrittore, storico e critico d’arte.

Un maestro della fisarmonica con esperienza internazionale

La passione di Carbonaro per la fisarmonica nasce da giovanissimo, a soli 12 anni. Da allora ha affinato il suo talento fino a raggiungere livelli di eccellenza che lo hanno portato ad esibirsi in contesti internazionali di prestigio.

2006 (Giappone): invitato dal Centro di Cultura di Osaka per far conoscere la musica popolare siciliana, ha suonato in otto scuole, nell’Auditorium del Museo Etnografico “Kubo”, al Teatro “Jubel Hall” e nel centro di meditazione “Madama Mura” a Osaka e Kobe.

2014 (Thailandia): membro della giuria del Concorso internazionale “Alberto Ginastera” a Chang Mai, dove ha tenuto un concerto presso il Conservatorio locale.

Parigi: protagonista di un concerto per fisarmonica solista al Festival Franco-Italiano.

La sua carriera è un intreccio di tradizione e ricerca, con particolare attenzione ai tanghi, che ha interpretato e condiviso online, ottenendo grande apprezzamento.

La fisarmonica: tra tradizione e innovazione

Il concerto di Ragusa sarà un excursus musicale che metterà in risalto le potenzialità della fisarmonica, strumento profondamente legato alla tradizione popolare, ma capace di esprimere anche sonorità raffinate e universali.

