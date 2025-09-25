Ad Acate sarà aperto un nuovo Punto Prelievi che verrà inaugurato venerdì 26 settembre alle ore 9, nei locali del Poliambulatorio di piazza Matteotti 69. La nuova postazione permetterà agli utenti di effettuare esami ematochimici direttamente in città, senza la necessità di spostarsi verso altre strutture della provincia. L’iniziativa rientra nel percorso di riorganizzazione territoriale […]
Gino Carbonaro e la sua fisarmonica: concerto al Centro Studi “Feliciano Rossitto” di Ragusa
25 Set 2025 09:32
La musica tradizionale siciliana incontra l’arte della fisarmonica in un evento speciale: giovedì 2 ottobre alle ore 18.00, presso il Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), si terrà il concerto dal titolo “Gino Carbonaro e la sua fisarmonica”.
Un viaggio sonoro nelle molteplici anime della fisarmonica, tra melodie popolari e suggestioni culturali, guidato da Gino Carbonaro, artista poliedrico: fisarmonicista, scrittore, storico e critico d’arte.
Un maestro della fisarmonica con esperienza internazionale
La passione di Carbonaro per la fisarmonica nasce da giovanissimo, a soli 12 anni. Da allora ha affinato il suo talento fino a raggiungere livelli di eccellenza che lo hanno portato ad esibirsi in contesti internazionali di prestigio.
2006 (Giappone): invitato dal Centro di Cultura di Osaka per far conoscere la musica popolare siciliana, ha suonato in otto scuole, nell’Auditorium del Museo Etnografico “Kubo”, al Teatro “Jubel Hall” e nel centro di meditazione “Madama Mura” a Osaka e Kobe.
2014 (Thailandia): membro della giuria del Concorso internazionale “Alberto Ginastera” a Chang Mai, dove ha tenuto un concerto presso il Conservatorio locale.
Parigi: protagonista di un concerto per fisarmonica solista al Festival Franco-Italiano.
La sua carriera è un intreccio di tradizione e ricerca, con particolare attenzione ai tanghi, che ha interpretato e condiviso online, ottenendo grande apprezzamento.
La fisarmonica: tra tradizione e innovazione
Il concerto di Ragusa sarà un excursus musicale che metterà in risalto le potenzialità della fisarmonica, strumento profondamente legato alla tradizione popolare, ma capace di esprimere anche sonorità raffinate e universali.
