Gianmarco Italia riconfermato alla Volley Modica

Il giovane Gianmarco Italia è stato riconfermato dall’Avimecc Modica, continuando il suo percorso di crescita sotto la guida di coach Enzo Distefano, che ha deciso di mantenerlo nel suo roster. Nato nel 2007, Gianmarco si appresta a iniziare la sua seconda stagione in Serie A3, dopo aver esordito nel campionato scorso con 14 presenze.

Oltre all’esordio in prima squadra, Gianmarco ha ottenuto la vittoria dei play-off del campionato di Serie D e la promozione in Serie C. Ha anche raggiunto il secondo posto regionale con la formazione under 19 dei “Galletti”, arrivando alla fase nazionale, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi con atleti di squadre di grande prestigio. Inoltre, grazie al prestito alla Gupe Catania, ha vinto il titolo regionale con la formazione under 17 etnea e ha partecipato alla fase nazionale.

“Da questa nuova stagione in Serie A3 – dichiara Gianmarco Italia – mi aspetto di migliorare sia sotto il profilo tecnico, avendo la possibilità di allenarmi con giocatori di qualità e esperienza, sia a livello caratteriale, facendo miei i consigli dei miei compagni di squadra più grandi. Essendo l’atleta più giovane del gruppo, ripagherò tutti, in particolare coach Distefano e la dirigenza che hanno riposto in me la loro fiducia, dando sempre il 200% in allenamento e in campo quando sarò chiamato in causa. Come squadra – conclude Gianmarco Italia – puntiamo a migliorare quanto fatto nella passata stagione e credo che ci siano tutti i presupposti per poter raggiungere i nostri obiettivi”.

Tra i più soddisfatti della riconferma di Gianmarco in prima squadra c’è sicuramente Giorgio Scavino, dirigente responsabile del settore giovanile modicano, che conosce bene il giovane schiacciatore e ha sempre creduto nelle sue qualità.

“Gianmarco Italia – spiega Giorgio Scavino – ha delle grandi doti fisiche che riesce a sfruttare quasi sempre, ma soprattutto ha uno spirito di abnegazione totale per la pallavolo. Questa sua voglia di migliorare sempre lo ha portato a esordire non ancora sedicenne in Serie A3 e a mantenere i ritmi elevati della Terza Serie anche in allenamento. Gianmarco è un ragazzo che ha ancora ampi margini di miglioramento. Personalmente – conclude Giorgio Scavino – sono contento di averlo avuto nel nostro settore giovanile, perché è un ragazzo educato e molto rispettoso, che non è mai uscito fuori dalle righe nei confronti della dirigenza, dell’allenatore e dei suoi compagni di squadra”.

