Gianfranco Carbonaro “divorzia” da Bassifondenti. Vittoria e le pizze gourmet

DI sicuro c’è la parola fine, o meglio “the end”, che è l’immagine che accompagna il post social di Gianfranco Carbonaro, il pizzaiolo-chef campione di Vittoria che ha “divorziato” da Bassifondenti. Lo ha comunicato lo stesso Carbonaro appunto sul proprio profilo. La sua presenza nel locale di Vittoria aveva portato ad alcuni stravolgimenti tra cui un menù di pizze gourmet che hanno portato alla conquista di importanti riconoscimenti in ambito nazionale. Pizze molto particolari con ingredienti ricercati e ottimi abbinamenti che hanno dunque caratterizzato in questi anni la proposta del locale vittoriese che comunque naturalmente prosegue la sua attività. Carbonaro ha comunicato che si è interrotta la collaborazione. Potrebbe esserci all’orizzonte una sua iniziativa personale? Si vedrà. Ma intanto ecco cosa ha scritto

Cari amici

Dopo questo lungo percorso , è arrivato per me il momento di prendere una nuova direzione e percorrere la mia strada. Non è stata una decisione facile; il tempo trascorso qui è stato pieno di esperienze, sfide e grandi soddisfazioni.

Quando sono arrivato a Bassifondenti, eravamo un piccolo team pieno di sogni e di voglia di fare, ma non eravamo nessuno. Col tempo e grazie al lavoro di tutti, siamo riusciti a conquistare il cuore dei nostri clienti, arrivando sulla bocca di tanti. È stata una soddisfazione immensa veder crescere questo progetto e diventare parte di una squadra così affiatata.

Porterò sempre con me ogni esperienza condivisa, i momenti di gioia e le piccole vittorie quotidiane che ci hanno reso quello che siamo oggi. Anche se ora ho scelto di intraprendere un nuovo cammino, Bassifondenti sarà sempre una parte di me, e sarò eternamente grato per tutto il supporto e la fiducia che mi sono stati dati.

Un sincero grazie a tutti, e a presto,

Gianfranco Carbonaro

Qui a seguire, invece, il post social di Bassifondenti

Bassifondenti è una grande famiglia dove ogni membro che ne ha fatto parte ha contribuito a farne la storia . Ci teniamo a ringraziare ogni singolo pezzo di questa famiglia , tutti quelli che ne hanno fatto parte e hanno contribuito a rendere BASSIFONDENTI ciò che è adesso. Oggi le nostre strade con Gianfranco si dividono e come per ogni collaboratore che ha percorso parte di strada insieme a noi teniamo a ringraziarlo per il lavoro svolto , per l’impegno e la dedizione che ha messo nel suo lavoro . Faremo tesoro di ogni singola cosa che ci ha insegnato . Ma ancor di più , come azienda che ha sempre sostenuto i suoi collaboratori , auguriamo un grosso in bocca al lupo per tutto ciò che verrà augurandogli sempre il meglio .

BASSIFONDENTI non si ferma !!! Continueremo a lavorare per voi….

A breve ci saranno tante novità !!

