Getta addosso ad un uomo del liquido infiammabile ed appicca il fuoco. Arrestato l’autore, un pregiudicato

Getta del liquido infiammabile addosso a un uomo e appicca il fuoco. Incastrato dalle immagini delle telecamere viene arrestato dalla Polizia e condotto in carcere a Ragusa. La vittima, che ha 35 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale a Catania. È ricoverato al Centro Grandi ustioni del Cannizzaro di Catania. Ha ustioni di secondo e terzo grado, ma i medici sperano di salvargli la vita.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri nella zona di Marina di Acate, in contrada Macconi, in un’azienda per la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Un uomo di 52 anni si è presentato nell’azienda per chiedere ed esigere dei soldi dal titolare. Non li ha ottenuti. L’uomo, un pregiudicato attualmente affidato in prova ai servizi sociali nella zona di Gela, è andato via inveendo violentemente. È tornato poco dopo con due bottiglie di liquido infiammabile in mano. Voleva appiccare il fuoco all’interno dell’azienda, ma un operaio lo ha affrontato per cercare di impedirlo. Alla fine, la benzina è finita sul suo corpo: il cinquantaduenne gliel’ha gettato addosso e ha dato fuoco.

Dato l’allarme, la Polizia si è messa subito sulle tracce dell’uomo, individuato dalle testimonianze e dalle immagini delle telecamere. Lo hanno rintracciato nella zona vicina alla sua abitazione e lo hanno bloccato ed arrestato. Le indagini proseguono, ma le immagini delle telecamere hanno dato una svolta decisiva.

© Riproduzione riservata