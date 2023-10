“Geopolitica del sacro”, un incontro a Ragusa

Si terrà giovedì 19 ottobre alle ore 17 presso il centro servizi culturali “E. Schembari” di Ragusa un importante incontro dal titolo “Geopolitica del sacro”. Questo evento affronterà il rapporto tra il concetto di “sacro”, la geopolitica e l’arte contemporanea.

L’INCONTRO

Gli speaker principali includono Luigi Amato e Dario La Mendola, che detengono le cattedre di Estetica presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, lo storico dell’arte Claudio Gnoffo e il critico e curatore Andrea Guastella. La moderatrice dell’incontro sarà la giornalista Giada Giaquinta. Durante l’evento, saranno presentati gli ultimi numeri delle riviste “Segno. Attualità Internazionali di Arte Contemporanea” e “Autonomia Estetica”.

“Autonomia Estetica” è una raccolta di saggi di natura artistica e filosofica promossa dalle Cattedre di Estetica presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo. È giunta al suo terzo numero ed è un contributo significativo alla riflessione sull’arte contemporanea.

“Segno” è una storica rivista bimestrale italiana di arte contemporanea con sede a Pescara. Fondata nel 1976 da Umberto Sala e Lucia Spadano, è considerata una delle principali testate specializzate nel settore. La rivista ha anche una presenza online con il sito ufficiale rivistasegno.eu e il sito segnonline.it dedicato agli eventi. La redazione è guidata da Lucia Spadano come direttrice, Paolo Balmas come vicedirettore, Roberto Sala come direttore editoriale e Maila Buglioni come capo redattore.

Geopolitica del sacro

Luogo: Centro Servizi Culturali “E. Schembari”

via A Diaz 56, Ragusa

Data: giovedì 19 ottobre ore 17.00

Interventi: Luigi Amato, Claudio Gnoffo, Andrea Guastella, Giada Giaquinta

Ingresso: Libero