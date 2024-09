Gdf Ragusa: sequestrati oltre 480 capi d’abbigliamento contraffatti, denunciate 4 persone

Contrasto alla contraffazione dei marchi industriali e alla tutela del made in Italy. I finanzieri di Ragusa hanno intensificato i controlli tra agosto e settembre e sono stati sequestrati migliaia di articoli e denunciate quattro persone.

L’operazione

Durante l’operazione, sono stati confiscati 482 capi di abbigliamento contraffatti di marchi famosi, insieme a una pressa a caldo utilizzata per applicare loghi termoadesivi. Il titolare di un’attività commerciale di Marina di Ragusa è stato denunciato per contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi, in violazione degli articoli 473 e 474 del Codice Penale.

In aggiunta, oltre 110.000 articoli non sicuri, come prodotti per la casa, materiale sanitario, elettronico e giochi, sono stati sequestrati poiché privi di informazioni essenziali per i consumatori, come precauzioni d’uso e descrizioni in italiano. Tre imprenditori di Modica, Comiso e Acate sono stati segnalati alla Camera di Commercio per sanzioni amministrative ai sensi del Codice del Consumo.

