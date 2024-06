Gattino torturato a Francofonte: presentata denuncia

A Francofonte, un gattino è stato brutalmente torturato e seviziato da un gruppo di ragazzini nei pressi della chiesa Madre in piazza Vittorio Emanuele. I giovani hanno trattato l’animale come una palla, lanciandolo ripetutamente. Fortunatamente, i vigili urbani sono intervenuti, prestando i primi soccorsi al gattino e portandolo successivamente in una clinica veterinaria per il ricovero.

Sulla vicenda interviene il partito animalista che ha effettuato una denuncia per maltrattamenti

Il Partito Animalista Italiano ha reagito prontamente a questo episodio, presentando una denuncia in procura per maltrattamenti. Inoltre, ha richiesto l’intervento del sindaco di Francofonte, invitandolo a coinvolgere gli assistenti sociali del comune.

© Riproduzione riservata