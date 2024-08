Gabriele Narviciute alla Passalacqua Ragusa

La Passalacqua Ragusa è lieta di annunciare l’ingaggio della giocatrice lituana Gabriele Narviciute, classe 1990, per la prossima stagione. Con un fisico imponente e una vasta esperienza nei campi di basket italiani, Narviciute è pronta a portare la sua versatilità e abilità alla squadra ragusana.

Narviciute, un’atleta interna capace di adattarsi sia nel ruolo di ala grande (“4”) che di pivot, proviene da due stagioni con la maglia di Campobasso in Serie A1, dove ha offerto un valido supporto nelle rotazioni del pacchetto lunghe. Prima di Campobasso, ha trascorso sei stagioni a Empoli, tra Serie A1 e Serie A2, contribuendo alla promozione della formazione toscana nella massima serie e diventando un punto di riferimento per la squadra.

Arrivata in Italia a soli 15 anni, Narviciute ha iniziato il suo percorso in Serie A1 a Parma, per poi giocare anche a La Spezia e Ariano Irpino. Dopo sei anni a Empoli e due stagioni a Campobasso, la chiamata di Ragusa segna un nuovo capitolo nella sua carriera, con l’opportunità di tornare a essere protagonista in Serie A2.

“Siamo entusiasti di avere Gabriele con noi,” ha dichiarato [Nome del Dirigente/Allenatore]. “La sua esperienza e versatilità saranno fondamentali per la nostra squadra. Siamo certi che saprà dare un grande contributo sia in campo che fuori.”

Narviciute si unisce alla Passalacqua Ragusa con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici della Serie A2, portando con sé non solo le sue competenze tecniche, ma anche una forte leadership maturata negli anni trascorsi nei campi di basket italiani.

