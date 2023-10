Fruizione del parcheggio di viale Medaglie d’oro solo per il piano terra. Direttiva del sindaco di Modica

A.A.A. aree di sosta cercasi nel centro di Modica, una città dove soprattutto nei fine settimana trovare un parcheggio è impossibile neanche a cercarlo con il lanternino. Motivo del gran flusso di auto è la chiusura al traffico di corso Umberto, a Modica Bassa, per lasciare spazio alle manifestazioni lì organizzate. E’ chiaro che il successo delle iniziative musicali e ricreative organizzate nell’ampio corso Umberto è un dato di fatto che fa respirare, in termini turistici e aggregativi, l’economia cittadina. Ma è anche vero che la necessità di parcheggi è un dato evidente per il quale gli automobilisti a volte le persone si vedono costrette a non fermarsi nella città della Contea.

L’Amministrazione Monisteri ha trovato una soluzione temporanea ma alquanto valida.

Con propria deliberazione l’esecutivo del sindaco Maria Monisteri ha impartito una chiara direttiva al comandante del corpo di Polizia Locale, Rosario Cannizzaro. Utilizzare il piano terra del parcheggio multipiano di piazza Gramsci, nella parte finale di viale Medaglie d’Oro. “Il parcheggio è stato affidato per la messa in opera alla società BluMod nell’ambito dell’affidamento della gara di appalto per il servizio della sosta a pagamento, cioè le zone blu – viene spiegato nella direttiva dell’Amministrazione – per motivi legati esclusivamente al rilascio di autorizzazioni da parte delle autorità competenti, la BluMOd, nonostante abbia già eseguito la quasi totalità degli interventi necessari, non ha ancora potuto avviare l’apertura complessiva del parcheggio multipiano. Fra l’altro nel giro di poche settimane può essere definita la questione burocratica e dunque si potrà aprire alla fruizione pubblica la struttura con annessi tutti gli obblighi della società di gestione”.

Al momento la struttura del parcheggio multipiano può essere utilizzata solo al piano terra per il parcheggio dei mezzi.

Al Comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, che è anche responsabile unico dell’intervento l’incarico di adottare tutti quei provvedimenti necessari per aprire alla fruizione pubblica il solo piano terra della struttura che permetterà di soddisfare buona parte delle necessità di sosta nel centro di Modica Bassa.