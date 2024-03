Fratelli d’Italia davanti Questura per solidarietà verso forze dell’ordine. Dopo i fatti di Pisa e Firenze

Si è tenuto questa mattina a Ragusa l flash mob di Fratelli d’Italia per manifestare sostegno alle forze dell’ordine. Dinanzi alla Questura iblea uno striscione sorretto dal senatore Salvo Sallemi, dall’onorevole Giorgio Assenza e dai coordinatori cittadini dei circoli FdI della provincia. Una delegazione, composta dagli onorevoli Sallemi e Assenza e dai coordinatori, ha poi fatto visita al Questore.

“Abbiamo manifestato la nostra vicinanza alle forze dell’ordine – dice Sallemi – specie in un momento in cui si rilevano tentativi di delegittimazione che devono essere respinti al mittente. Abbiamo rivolto il nostro grazie agli uomini e donne della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza che ogni giorno si sacrificano nelle nostre città per la nostra sicurezza”

