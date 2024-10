FOTO. La cometa Tsuchinshan-Atlas su Modica

Un suggestivo scatto di Salvatore Cerruto immortala la cometa Tsuchinsha-Atlas su Modica. La foto è stata scattata da contrada San Marco-Mista e il panorama in foto è Modica Alta, con la chiesa di San Marco Evangelista in primo piano. La foto è stata scattata alle 19:40 circa del 13 ottobre.

Il quartiere della città alta è uno dei più antichi di Modica e al culmine di esso svetta la chiesa di San Giovanni Evangelista, costruita in stile barocco, in seguito al terribile terremoto che colpì la Sicilia sud orientale nel 1693″. Per parafrasare Gesualdo Bufalino, nella foto possiamo vedere un pezzo della “melagrana spaccata” che fa da cornice alla meravigliosa cometa che sta solcando in questi giorni i cieli di tutto il mondo. La cometa Tsuchinshan-Atlas è una cometa periodica, questo vuol dire, che ritornerà dalle nostre parti, ma non prima che siano trascorsi 80000 anni. Direi che è il momento giusto per ammirarla anche ad occhio nudo prima che si allontani troppo dal nostro “pale blue dot”.

