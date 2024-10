FOTO. La cometa sopra la fornace Penna: lo spettacolo della Tsuchinshan-ATLAS

La fornace Penna in tutto il suo splendore. E sopra, la cometa che sta incantando gli appassionati di tutto il mondo la C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Lo scatto è stato effettuato ieri sera intorno alle 20 da Edgardo Michele Cerruto.

Non è troppo tardi per osservare Tsuchinshan Atlas, sebbene la cometa abbia ormai superato il punto di massima vicinanza alla Terra (perielio), sarà ancora possibile vederla a occhio nudo nel cielo della sera. La posizione bassa sull’orizzonte ancora nel parziale chiarore del tramonto non ne ha favorito la visibilità anche se è stata fotografata da diverse città italiane, soprattutto dalla Sicilia.

Ora nel suo allontanamento da noi salirà leggermente e questo la renderà maggiormente distinguibile nel cielo più scuro anche se la sua magnitudine sarà in aumento. Dopo il 17 ottobre sarà sempre più difficile distinguerla a occhio nudo.

