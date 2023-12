FoodChef – Cotto e Parlato, un assaggio di eccellenza siciliana. Domani sera a Scicli si cucina in piazza

Sarà l’occasione per conoscere da vicino la preparazione di alcuni piatti della tradizione in un connubio fra valorizzazione dell’agroalimentare e le antiche ricette dell’isola. L’iniziativa è promossa dal Comune di Scicli di concerto con l’associazione “Trofeo del Mare – Premio Internazionale Uomini e Storie”.

In piazza Italia l’evento a partire dalle 18 nella centralissima piazza Italia.

Saranno gli chef Rita Russotto e Salvo Vicinale i protagonisti dell’evento cimentandosi nella preparazione di piatti della cucina siciliana con ingredienti locali di alta qualità. “Scicli, con la sua ricca tradizione enogastronomica, si erge come un’autentica eccellenza culinaria – spiega così l’evento il sindaco della città, Mario Marino – la valorizzazione dei nostri ortaggi e del nostro pomodoro rappresenta la radice stessa della nostra identità gastronomica. FoodChef è un’occasione unica per celebrare e promuovere la nostra cultura culinaria locale, mettendo in risalto le delizie che rendono Scicli un luogo unico nel panorama enogastronomico siciliano”. Durante la serata spettacoli con zampognari, ciaramelle, fisarmoniche e tamburelli e momento circense con artisti di strada, giocolieri, clown, magie e trampolieri. Tra gli ospiti della serata atteso il Capo Panel Sicilia, Giuseppe Cicero, che guiderà i presenti alla riscoperta del valore dell’olio extravergine siciliano, ed il Maestro assaggiatore nonché Delegato di Onav Modica, Giorgio Solarino, che si soffermerà sui giusti abbinamenti vino-cibo.