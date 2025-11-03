Fogli sparsi e note musicali: a Melodica ci sono Flavia La Perna e Francesco Scrofani Cancelleri

RAGUSA – Un intreccio di suoni, un racconto di culture e un mosaico di suggestioni: questo sarà “Fogli sparsi”, il nuovo appuntamento della 31ª stagione concertistica internazionale di “Melodica – La Musica dell’Anima”, in programma sabato 8 novembre alle ore 20.30 presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa. Sul palco due interpreti straordinari, Flavia La Perna al vibrafono e alle percussioni e Francesco Scrofani Cancellieri al pianoforte, daranno vita a un dialogo sonoro in cui ritmo e melodia si cercano, si rincorrono e si fondono, come pagine sparse di un diario musicale che il pubblico sarà invitato a leggere e ad ascoltare. Il programma è un viaggio senza confini: si apre con un cammino di libertà improvvisativa e curiosità timbrica, per poi immergersi in un linguaggio contemporaneo ironico e vivace. Le note si spostano poi verso terre calde e danzanti, dove il tango e le sonorità sudamericane sanno accendere passione e ritmo, intrecciando raffinatezza armonica e forza espressiva. Dal calore del Sud America si approda all’eleganza di una pagina classica dal fascino senza tempo, dove la semplicità melodica incontra la profondità emotiva. La seconda parte del concerto intreccia contrappunto e mistero, echi barocchi e suggestioni cinematografiche, fino a un epilogo luminoso e frizzante, in cui il jazz e la poliritmia esplodono in un abbraccio di libertà e vitalità. «Melodica – afferma la direttrice artistica Diana Nocchiero – è un piccolo miracolo che si rinnova da oltre trent’anni. Ogni stagione è un respiro d’arte e di emozione, un invito a lasciarsi attraversare dalla bellezza delle note. “Fogli sparsi” è un concerto che si muove tra ritmo e poesia, struttura e improvvisazione, raccontando che la musica è libertà, è incontro, è stupore». La campagna abbonamenti è attiva presso la Libreria Ubik (ex Libreria Paolino) in Corso Vittorio Veneto 144, tel. 0932/626260, e presso l’Auditorium del CCC a partire dalle ore 19.00 nel giorno del concerto. Costo stagione 60 euro, biglietto singolo € 10, ridotto € 5. I posti sono limitati, ed è quindi consigliata la prenotazione al numero 349 2993208 (anche tramite WhatsApp).

Flavia La Perna si è diplomata in strumenti a percussione presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida del M° Giovanni Caruso. Ha partecipato a numerosi seminari e collabora con importanti realtà come l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, il Teatro Massimo di Palermo e di Catania, partecipando a festival di rilievo internazionale. Francesco Scrofani Cancellieri si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo, perfezionandosi successivamente al Konservatorium für Musik di Berna nella “Meisterklasse” di Bruno Canino. Vincitore di numerosi concorsi pianistici, spazia dal repertorio classico alla musica contemporanea e jazz. Ha inciso per etichette italiane e straniere, composto musiche per libri multimediali e sonorizzato film muti. È autore del volume “Musica Ridens” (Zecchini Editore), co-autore e consulente musicale di Stefano Bollani per la trasmissione “Via dei matti n. 0” su Rai 3.

La rassegna musicale “Melodica” ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa, e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Per info e prenotazioni contattare, anche su WhatsApp, i numeri 366 9790999 e 349 2993208, scrivere ad associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito https://www.melodicaweb.it.

