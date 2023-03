Focus sui compositori queer e maratona Rachmaninov al Naselli di Comiso

COMISO (RG) – Secondo atteso appuntamento della rassegna “Classica ma non troppo – i concerti aperitivo del foyer” al Teatro Naselli di Comiso. Domenica 2 aprile alle ore 19.00 il foyer del Teatro ospiterà un evento esclusivo con Luca Ciammarughi, pianista, scrittore e conduttore radiofonico milanese, una tra le più interessanti personalità del panorama musicale italiano. Per la prima volta in Sicilia, Ciammarughi, tra parole e note, presenterà il suo libro “Non tocchiamo questo tasto. Musica classica e mondo queer”, un’opera letteraria che sta ricevendo grandi consensi di critica e pubblico.L’incontro, a cura dell’Associazione Culturale Safe, in collaborazione con Spazio Naselli, MUG e Ragusa Pride, avrà come relatore il pianista e compositore siciliano Alessio Cappello.

“Non tocchiamo questo tasto. Musica classica e mondo queer” è un libro interessante che affronta il tema LGBTQ dal punto di vista della musica classica. Personaggi iconici dell’ambito musicale riletti e riascoltati sapendo delle loro omosessualità, per conoscere meglio la persona dietro il prodotto artistico e per apprezzane maggiormente le opere. Sfidando decenni di divulgazione eteronormativa, talvolta ipocrita e parziale, Luca Ciammarughi unisce una indagine storica ad una ricerca musicale, offrendo al lettore una appassionante galleria di personaggi, squarci di vita e atmosfere che, senza cedere al gossip, mostrano una prospettiva inedita sulla storia culturale dell’Occidente.

Perché si è spesso parlato dei tanti flirt amorosi di alcuni grandi musicisti eterosessuali, ma si è quasi sempre omesso di citare le passioni omoerotiche di tanti altri. Una scrittura vivace e appassionata che esplora le relazioni tra composizioni musicali e biografie degli artisti, soffermandosi sugli aspetti censurati o edulcorati di compositori e compositrici che oggi potremmo annoverare nell’ambito queer, e donando al musicofilo strumenti nuovi per un’esperienza di ascolto più consapevole.

Partendo dalle antiche tracce del periodo barocco, arrivando fino al Novecento “liberato” di John Cage e Leonard Bernstein, passando per le tempeste romantiche e i turbamenti fin de siècle, tra autori più e meno noti, Ciammarughi invita i lettori ad un ascolto nuovo e più consapevole di alcune tra le più belle musiche composte. Un incontro letterario e concertistico che arricchisce la rassegna “Classica ma non troppo”, che vede la direzione artistica di Salvatore Vaccarella.

Dopo l’aperitivo a cura del MUG di Flavia Rosano, la serata proseguirà con “Maratona Rachmaninov”, un tributo musicale in occasione dei 150 anni della nascita del grande compositore, pianista e direttore d’orchestra russo, naturalizzato statunitense. Nato il 1 aprile del 1873, Sergej Vasil’evič Rachmaninov verrà festeggiato con una maratona musicale aperta a tutti i musicisti.La rassegna “Classica ma non troppo – i concerti aperitivo del foyer” al Teatro Naselli di Comiso si concluderà domenica 7 maggio con l’appuntamento dal titolo “E vui cantati ancora”. Per info e prenotazioni contattare il numero telefonico e whatsapp 3485552712 o scrivere ad associazioneculturalesafe@gmail.com