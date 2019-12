Fiorella Mannoia "Personale Tour": le date dei concerti in Sicilia - Ragusa Oggi

Fiorella Mannoia “Personale Tour”: le date dei concerti in Sicilia

Il “PERSONALE TOUR” fa tappa in Sicilia per 3 speciali appuntamenti live: giovedì 5 dicembre al Teatro Impero di Marsala – TP (Piazza della Vittoria 1 – inizio spettacolo ore 21.00), venerdì 6 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania (Via Sant’Euplio, 21– inizio spettacolo ore 21.00) e sabato 7 dicembre al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto – ME (Via Longano –inizio spettacolo ore 21.00).

Dopo il grande successo riscosso negli ultimi mesi con più di 60 concerti nei teatri e nelle arene outdoor della penisola, torna per riabbracciare il suo pubblico e coinvolgerlo con uno spettacolo intenso e ricco di emozioni. Il tour si chiuderà il 28 dicembre, nella Capitale, con il concerto il concerto di chiusura all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre).

Queste le prossime date del “PERSONALE TOUR”, prodotto e organizzato da Friends & Partners:

5 dicembre al Teatro Impero di Marsala (TP)

6 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania

7 dicembre al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

11 dicembre al Teatro Galleria di Legnano (MI)

12 dicembre al Grana Padano Theatre di Mantova

14 dicembre al Teatro Moderno di Grosseto

15 dicembre al Teatro Verdi di Montecatini (PT)

17 dicembre al Teatro Colosseo di Torino

18 dicembre al Volkshaus di Zurigo

20 dicembre al Teatro delle Muse di Ancona

21 dicembre al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia

28 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Santa Cecilia)

Gli ultimi biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati (per info www.friendsandpartners.it).