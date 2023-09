Finge di essersi suicidato per 10 anni ma in realtà stava in Grecia. Ritrovato Adamo Guerra, la storia raccontata da Chi l’ha visto?

Ha finto di essersi suicidato ma in realtà era vivo e vegeto. La storia di Adamo Guerra, che è stata portata alla luce dal programma Rai Tre ‘Chi l’ha visto?’, è davvero incredibile. Guerra è stato dato per morto dai suoi cari per più di dieci anni, dopo che era sparito nel luglio del 2013, lasciando dietro di sé lettere di addio che facevano pensare a un suicidio dovuto a un debito pericoloso.

UNA STORIA INCREDIBILE

Tuttavia, la moglie di Guerra, Raffaella, non ha mai creduto pienamente alla storia del suicidio e ha continuato a cercare risposte per anni. Nel 2015, la procura di Bologna ha archiviato il caso, ritenendo che il suicidio fosse la spiegazione più plausibile. La svolta nella storia è avvenuta quando Raffaella è stata contattata dal suo avvocato, che le ha rivelato che Adamo Guerra non era morto, ma si trovava in Grecia, precisamente a Patrasso, dove aveva richiesto la registrazione all’Aire come cittadino italiano residente in Grecia.

Un inviato del programma ‘Chi l’ha visto?’ si è recato in Grecia per cercare Guerra e lo ha effettivamente trovato. Tuttavia, la reazione di Guerra è stata piuttosto enigmatica, chiedendo che le telecamere venissero spente e che se ne andassero.