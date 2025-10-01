Fine settimana culturale a Scicli: passeggiata “a sei zampe” con animali al seguito e visita al Cimitero monumentale

Cultura, storia e conoscenza. Un fine settimana firmato Tanit Scicli per i prossimi 4 e 5 ottobre. Due le passeggiate tematiche alla scoperta di Scicli con itinerari unici da vivere che si terranno nella due giorni.

Sabato, festa di San Francesco, si terrà la Passeggiata a 6 Zampe che, vista l’occasione, si svolgerà seguendo un percorso inedito legato ai luoghi francescani del centro storico della cittadina iblea che, in parte, s’intrecciano con le location del film Italo di Alessia Scarso, dedicato alla vita del meticcio capace per sempre di legare il suo nome a Scicli. Il raduno, per la piacevole passeggiata insieme agli amici a quattro zampe, è per le 16.00 in piazzetta dei Mille, con partenza alle 16.30. All’appuntamento possono anche recarsi e partecipare persone senza cani.

Domenica, invece, si replica con quello che è un grande classico di Tanit e, cioè, Non Omnis Moriar, l’itinerario guidato presso il Cimitero Monumentale di Scicli, il progetto di ricerca del quale sono protagonisti i soci Tanit da più di un lustro, capace di dare vita anche a un saggio omonimo lo scorso agosto. Il Cimitero Monumentale di Scicli è fra i più belli di Sicilia, con opere d’arte come monumentini privati e cappelle gentilizie studiate, catalogate e divulgate per la prima volta da Tanit. Raduno alle 9.30 di domenica davanti ai cancelli del Cimitero Monumentale, presso il parcheggio della strada provinciale 38, con partenza alle 10.

Foto: I Love Scicli

