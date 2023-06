Festival “L’ingegnere di Babele”: concerto per immagini “Il tempo in posa”

La terza edizione del festival culturale “L’Ingegnere di Babele” ha culminato con un’esperienza straordinaria presso la Fondazione Bufalino di Comiso il sabato 24 giugno. Il concerto per immagini intitolato “Il Tempo in Posa” ha trasportato il pubblico in un viaggio emozionante attraverso suoni e immagini che evocavano le identità del passato.

Il fotografo Pino Ninfa ha giocato un ruolo centrale nella performance, proiettando le sue affascinanti fotografie. Le sue immagini hanno catturato l’essenza del tempo, rivelando soggetti in posa che sembravano durare secoli o svanire in un istante. Le fotografie di Ninfa si ispiravano agli stili fotografici del XIX secolo, quando le macchine fotografiche iniziarono a diffondersi lentamente, e riuscivano a trasmettere la magia dell’attimo e la nostalgia di gesti antichi.

Accanto alle immagini di Ninfa, i musicisti Umberto Petrin e Marco Colonna hanno improvvisato sul testo “Il Tempo in Posa”, un’antologia di foto introdotta dallo scrittore Gesualdo Bufalino. Le loro note hanno creato un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, richiamando la passione di Bufalino per il jazz. Le improvvisazioni sonore e visive si sono intrecciate, creando un’esperienza unica che ha lasciato il pubblico senza parole.

Attraverso questa performance, il pubblico è stato invitato a riflettere sul concetto di tempo e sulla sua importanza nella nostra vita. Il tempo non è solo un nemico da sconfiggere, ma anche un alleato meraviglioso che ci permette di cogliere l’attimo e di riscoprire gesti e momenti passati in un mondo in continua evoluzione.

Il festival culturale “L’Ingegnere di Babele” si concluderà sabato sera 1 luglio con lo spettacolo teatrale “L’uomo invaso”, diretto da Alessandro Romano. Questa manifestazione dedicata all’arte e alla cultura ha offerto al pubblico una vasta gamma di eventi, tra cui concerti, spettacoli teatrali, appuntamenti letterari e incontri con gli artisti. Gli eventi si svolgono presso il loggiato della Fondazione Gesualdo Bufalino, in Piazza delle Erbe 13, e l’ingresso è gratuito.

“L’Ingegnere di Babele” è diventato un appuntamento di punta per gli amanti dell’arte e della cultura, offrendo una piattaforma per esplorare le diverse espressioni artistiche e per celebrare la bellezza e la ricchezza del patrimonio culturale.