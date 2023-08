Festa provinciale dell’Unità a Scoglitti

Festa provinciale dell’Unità, dall’1 al 3 settembre, a Scoglitti.

Partito Democratico ha scelto Scoglitti per il tradizionale festival di fine estate.

Il programma si svolgerà in piazza Cavour e piazza Sorelle Arduino.

I temi: la condizione femminile

Si parte il primo settembre, con la serata dedicata a “I diritti violati. La condizione femminile nella società contemporanea”

Ad aprire i lavori sarà Giulio Branchetti, presidente dell’assemblea del partito a Vittoria. Introdurrà i lavori la capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Vittoria, Roberta Sallemi. Interverranno la vicepresidente del consiglio comunale Rosetta Noto e Natascia Pisana, coordinatrice regionale di “Zero Molestie Sinalp”.

I temi: l’aeroporto di Comiso

Sabato 2 settembre, in piazza Sorelle Arduino, è in programma la conferenza sull’aeroporto di Comiso e le prospettive possibili.

Introdurrà i lavori Angelo Curciullo, segretario del circolo Pd di Vittoria. Interverranno: il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, il sindaco di Giarratana, Bartolo Giaquinta, il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, il deputato regionale Nello Dipasquale.

La serata si concluderà con “Estate in danza”, esibizione degli alunni delle scuole medie di Vittoria.

Nella giornata conclusiva, domenica 3 settembre, è in programma il comizio conclusivo, in piazza Sorelle Arduino. Sul palco saliranno Angelo Curciullo, Bartolo Giaquinta, Francesco Aiello e Nello Dipasquale.

Chiuderà il concerto dei Luna Rossa, tributo a Renzo Arbore.