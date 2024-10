Festa per Nonna Rosaria: celebra 110 anni ed è la seconda supercentenaria della Sicilia. A Ragusa

Ragusa ha celebrato un traguardo straordinario: il 110º compleanno di Rosaria Martorana, conosciuta affettuosamente come nonna Rosaria. Nata il 27 ottobre 1914, la sua vita ha attraversato eventi epocali: dalla Prima Guerra Mondiale alla pandemia da Covid-19, passando per lo sbarco dell’uomo sulla Luna. Questo lungo viaggio nella storia non ha mai fermato il suo spirito giovanile, che la vede ancora oggi al passo con i tempi e attiva nei contatti con la sua famiglia. Grazie alle moderne tecnologie, infatti, non rinuncia a qualche videochiamata con nipoti e pronipoti, sebbene nessuno dei suoi quattro figli sia ancora in vita.

Per celebrare questo importante compleanno, la residenza per anziani “Casa Insieme” di Ragusa, dove nonna Rosaria vive tuttora, ha organizzato una festa in suo onore. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità locali, tra cui il sindaco Peppe Cassì e il vescovo Giuseppe La Placa, che hanno voluto omaggiare la simpatica supercentenaria con il loro affetto e vicinanza.

Nonna Rosaria è oggi la persona più anziana della città di Ragusa e la seconda più longeva in Sicilia, oltre a posizionarsi tra i primi venti supercentenari in Italia. Una vita lunga e piena, la sua, che rappresenta un tesoro di memoria e saggezza per tutta la comunità.

