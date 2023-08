Festa del Garofano Rosso ad Acate. Ci sarà anche Bobo Craxi

Festa del Garofano Rosso ad Acate. I Liberalsocialisti scelgono la cittadina della provincia di Ragusa per rilanciare l’azione politica del partito, uno dei filoni dell’ex PSI.

Qui vive il preside Franco Raffo, ex sindaco e attuale segretario provinciale del partito. A pochi chilometri da Acate, a Chiaramonte Gulfi, vive Antonino Distefano, che oggi ricopre la carica di segretario nazionale.

La festa del garofano Rosso sarà l’occasione per parlare di temi importanti: la sanità, il ruolo delle donne, l’agricoltura e la zootecnica, settori vitali per l’economia siciliana, la battaglia politica contro l’autonomia differenziata e il ruolo dei socialisti nel panorama italiano.

Una convention di tutto rispetto quella allestita ad Acate e che sarà ospitata in piazza Matteotti, da sempre luogo deputato ad ospitare i grandi eventi politici. La festa è stata presentata nel corso di una conferenza che si è svolta presso il Circolo di Conversazione. Insieme a Distefano e Raffo, c’erano Teresa Collura, insegnante e segretaria politica del partito a Vittoria e Federica Eterno, responsabile del movimento femminile di Acate.

Franco Raffo: “Partiamo dalla piccola Acate per un progetto di rilancio politico”

“Le scelte e i metodi attuali dei partiti allontano la gente dalla politica. E questo è un obiettivo degli uomini dei partiti – spiega Raffo – Se la gente si allontana dalla politica e sempre meno persone vanno a votare, si fa in modo che votino sempre i soliti e che il voto sia più controllabile”.

E aggiunge: “La gente è stanca, c’è una crisi di partecipazione. Ma c’è anche una forte crisi economica, c’è la forte crisi che sta attraversando il mondo agricolo. Ci sono aumenti stratosferici dei costi di produzione. Le aziende dovrebbero sostenere costi altissimi per produrre. Sono questi i temi che vogliamo affrontare. Ma parleremo anche della crisi della democrazia, anticamera del caos. Oggi in Italia non abbiamo politici e statisti di alto livello”.

Perché si è scelto di organizzare la Festa del Garofano Rosso ad Acate ?

“Si parte dal piccolo, si parte da un paesino. Nella convinzione che dalla base, dalla gente, può venire fuori qualcosa di positivo, qualcosa di importante. Avevamo dapprima pensato ad un evento provinciale, in grado di parlare anche a tutti gli uomini e donne siciliani. Oggi, ci troviamo di fronte ad un evento di portata ben maggiore. Saranno con noi alcuni tra i maggiori esponenti del mondo politico e della cultura. Stiamo preparando il “Manifesto dei Liberalsocialisti”. Si prepara una nuova grande stagione per questo partito che deve avere un ruolo nella politica nazionale. C’è bisogno dei socialisti e dei liberalsocialisti”.

Il programma.

Venerdì 20 ottobre, alle 20, si parlerà di sanità. Sul palco ci saranno l’assessore ragusano Mario D’Asta, i consiglieri comunali di Comiso Gaetano Gaglio, di Articolo 1 e Salvo Liuzzo, quest’ultimo coordinatore provinciale di Italia Viva Andrea La Rosa, presidente provinciale del movimento Sviluppo Ibleo.

Sabato 21 ottobre, alle 10, si parlerà di agricoltura, zootecnia, enogastronomia e turismo. Saranno presenti i deputati Sergio Marini, vice segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Massimo Romagnoli, presidente della V Commissione del Cgie, (Consiglio generale degli italiani all’estero), l’onorevole Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, Ciro Gianforte, presidente dell’associazione “Aiutiamoci”, Agostino Cascio, segretario regionale dei Liberalsocialisti e l’assessore modicano Tato Cavallino. Coordina la giornalista Sabrina Gianforte, di “Eccellenza Italiana”.

Sabato pomeriggio, alle 17 si parlerà del ruolo dei Liberalsocialisti in Italia. Saranno presenti il segretario del Psi, Sergio Maraio e Bobo Craxi, già deputato e sottosegretario, l’onorevole Maurizio Ballistreri, docente universitario, Luigi ferro, presidente del Movimento “Socialismo XXI”, Roberto Sajeva, del direttivo nazionale di “Socialismo Liberale”, Francesco Meringolo del Movimento Riformista calabrese. Conducono i giornalisti Concita Occhipinti, Giuseppe Lissandrello, Sabrina Gianforte.

Sabato pomeriggio alle 16,30, è in programma lo Spazio Donna, con la presentazione del Libro di Mara Nastasi “La danza delle leonesse”. Conduce l’editore Giuseppe Lissandrello.

Alle 20,30, si proseguirà con il dibattito sugli stessi temi con “Quello che le donne non dicono: testimonianze, musiche, monologhi, danze, poesia”. Saranno presenti Romina Licciardi, presidente dell’associazione Centro Servizi Donne, la docente Teresa Collura, Cetty Amenta, autrice del libro “la riscossa delle lumache”, Federica Eterno, segretaria del Movimento femminile dei Liberalsocialisti di Acate.

Nell’ultima giornata dei lavori, domenica mattina, alle 10, si parlerà della battaglia politica del sud contro l’autonomia differenziata.

Ne discuteranno il costituzionalista e docente universitario Giovanni Moschella, il senatore Salvo Sallemi, di Fratelli d’Italia, il deputato regionale Nello Dipasquale, del Pd, Alfio Costa, presidente del movimento “Insieme si può”, Saverio Greco, del Laboratorio Riformista Catanese. Coordina Maurizio Ballistreri, docente di Diritto del Lavoro all’università di Messina. Nel pomeriggio si svolgeranno i comizi conclusivi di Franco Raffo, segretario dei Liberalsocialisti di Ragusa ed il segretario nazionale Antonino Distefano