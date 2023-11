“Fair Play nello sport e non solo”, ieri incontro fra gli studenti e la Volley Modica

È stato un incontro interessante ieri mattina tra una delegazione dell’Avimecc Volley Modica e gli studenti della scuola media dell’istituto comprensivo “Raffaele Poidomani”.

Il presidente Ezio Aprile, Enzo Distefano (tecnico della squadra di Serie A3), il vice capitano Vincenzo Nastasi e lo schiacciatore Riccardo Capelli hanno condiviso un momento con i giovani alunni per parlare del concetto di fair play non solo nello sport, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Questo concetto si basa sul rispetto delle regole e delle persone, senza discriminazioni, elemento fondamentale per la crescita di coloro che saranno la società del futuro.

“È stato gratificante portare la nostra esperienza ai ragazzi dell’istituto comprensivo ‘Raffaele Poidomani'”, ha spiegato Vincenzo Nastasi. “È importante avvicinare i giovani al mondo dello sport in modo corretto, rispettoso delle regole. La pallavolo è considerata uno sport ‘nobile’ proprio perché rispetta le regole e promuove il rispetto, sia verso compagni di squadra e avversari che verso gli arbitri. Questa giornata dedicata alla sportività e al fair play è stata importante perché spero che, attraverso le nostre esperienze, i ragazzi capiscano quanto sia essenziale rispettare gli altri, sia in campo che nella vita di tutti i giorni.”

Il concetto di “gioco corretto” è diventato uno stile di vita e far comprendere ai giovani quanto sia importante vincere nel rispetto delle regole, degli avversari e dei compagni di squadra, non solo nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni, è fondamentale. “È stato un piacere incontrare gli studenti delle medie della ‘Raffaele Poidomani’ per parlare di fair play,” ha dichiarato Riccardo Capelli. “Questo argomento riguarda non solo lo sport ma la vita quotidiana. Gli studenti sembravano molto interessati e se le nostre testimonianze e il nostro invito ad essere leali sempre, sia in campo che fuori, li ha aiutati a comprendere l’importanza del rispetto delle regole, siamo davvero soddisfatti.”