“Eventi al Centro”: appuntamenti da non perdere al Centro Culturale Commerciale di Ragusa

Eventi al Centro è la rassegna di eventi e attività culturali che il progetto “Spazi ai giovani” propone al Centro Culturale Commerciale di Ragusa.

Dal 16 febbraio 2024 i venerdì del CCC saranno animati da giochi di società, film, libri e altre iniziative creative e culturali. Le attività, gratuite e aperte a tutti e tutte, sono state ideate dai giovani che partecipano al progetto Spazi ai giovani insieme al team dell’associazione L’Argent con la collaborazione del Collettivo Ocra.

Giochi al Centro

Uno spazio dove sperimentare momenti di socialità attraverso i giochi da tavolo. Che tu sia un nerd esperto o solo una persona curiosa che ha voglia di giocare in compagnia non importa: Giochi al Centro è per tutti e tutte!

Film al Centro

Vogliamo ritrovarci al Centro Commerciale Culturale per guardare film! La rassegna Film al Centro proporrà grandi film, documentari e interessanti produzioni video che vogliamo guardare e discutere insieme.

Libri al Centro

Non è un club di lettura, è un club in cui i libri saranno il punto di partenza per discutere, conoscersi e scoprire qualcosa di nuovo. Noi sceglieremo un tema, tu potrai contribuire portando, leggendo e suggerendo un libro adatto all’argomento di cui vogliamo discutere. Tra parole, tè e biscotti ci sarà tempo per un’attività collettiva di caviardage: cancelleremo parole e frasi per comporre qualcosa di nuovo.

Altri eventi e attività

Tra libri, giochi e film ci saranno spazi anche per altre iniziative. Tra quelle in programma ci sono un Cerchio di donne e laboratori artistici.

Voci al Centro

Gli eventi culturali al Centro Culturale Commerciale seguono la pubblicazione del primo episodio del podcast Voci al Centro. La serie di podcast, ideata e condotta dalle persone che partecipano al progetto Spazi ai giovani, vuole interrogarsi e analizzare il centro storico di Ragusa Superiore invitando la comunità a conoscere e prendersicura degli spazi e di chi li vive.





Il podcast è curato dall’associazione Generazione Zero, nuovi episodi ogni mercoledì. Clicca per i primi episodi e le informazioni

Spazi ai giovani – Eventi al Centro

Calendario dei primi appuntamenti

16 febbraio 2024

ore 19:00 Giochi al Centro – Giochi da tavolo

ore 19:30 Cerchio di donne

ore 21:00 Film al centro – Gran Torino di Clint Eastwood

23 febbraio 2024

ore 19:00 Giochi al Centro – Giochi da tavolo

ore 19:00 Libri al Centro – Le strade degli altri

1 marzo 2024

ore 19:00 Giochi al Centro – Giochi da tavolo

ore 19:30 Arte performativa con il Collettivo OS

Centro Commerciale Culturale Mimì Arezzo, Corso Matteotti 61

Ingresso gratuito

