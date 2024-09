Evade i domiciliari per andare a parlare con un familiare: arrestato

Un giovane di 28 anni residente a Pozzallo è stato arrestato dai carabinieri di Ispica per evasione dagli arresti domiciliari. Il giovane, disoccupato e celibe, era sottoposto a un regime di sorveglianza elettronica che ha segnalato il suo allontanamento dalla zona consentita.

E’ stato arrestato

Il giovane si era recato in un’azienda ortofrutticola a circa 800 metri dalla sua abitazione per parlare con un familiare, violando le condizioni degli arresti domiciliari. I militari, grazie anche alle testimonianze dei presenti, hanno raccolto prove sufficienti per notificare l’infrazione alla Procura della Repubblica di Ragusa, che ha disposto nuovamente la sua reclusione domiciliare.

