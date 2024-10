Escursionista s’infortuna a Salina: recuperata dall’aeronautica militare

Ieri sera, un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di base a Trapani, è intervenuto per il recupero di un’escursionista ferita in una zona impervia dell’Isola di Salina, parte delle isole Eolie. La missione, coordinata dal Rescue Coordination Center di Poggio Renatico, ha coinvolto anche il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

L’escursionista è stata evacuata e trasportato all’aeroporto

L’elicottero, dopo aver prelevato i tecnici del soccorso aereo dall’aeroporto di Boccadifalco, è giunto sul luogo dell’incidente. Grazie al verricello, lo specialista e l’aero-soccorritore si sono calati fino alla paziente, già stabilizzata dal personale medico del 118 presente a Salina. L’escursionista è stata poi evacuata e trasportata in elicottero all’aeroporto di Boccadifalco, dove un’ambulanza del 118 l’attendeva per ulteriori cure.

© Riproduzione riservata