Era ai servizi sociali ma è stato trovato con la droga: in carcere 40enne ispicese

Era stato affidato ai servizi sociali ma è stato beccato in flagranza di reato e accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ stato arrestato dai carabinieri di Modica un 40enne ispicese, coniugato, operaio.

L’UOMO ERA AFFIDATO AI SERVIZI SOCIALI

L’uomo era stato affidato ai Servizi Sociali perchè aveva ottenuto la sospensione della pena definitiva in seguito ad una sentenza di condanna emessa dalla Corte D’Appello di Catania. Nei giorni scorsi è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A causa di questa violazione, è stato sospeso l’affidamento ai servizi sociali e per questo è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Ragusa dove rimarrà per i prossimi tre anni.