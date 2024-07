Entro 3 settimane non ci sarà più acqua per agricoltura al Centrosud: lo dice l’Autorità di Bacino regionale

La situazione idrica in Sicilia è estremamente critica, come evidenziato dal più recente verbale dell’Autorità di Bacino regionale. Diverse aree dell’isola stanno affrontando gravi carenze di acqua, compromettendo sia l’irrigazione agricola che la fornitura di acqua potabile.

Gela e la Piana di Gela

Gela non riceverà alcun tipo di irrigazione a causa della totale indisponibilità di volumi d’acqua negli invasi Cimia, Disueri e Comunelli. Questa situazione comprometterà la campagna di semina e produzione nella Piana di Gela.

Provincia di Caltanissetta

Tutti i comuni stanno subendo riduzioni nella distribuzione idrica.

Enna

L’acqua potabile viene erogata un giorno sì e due no.

Agrigento

Per i terreni irrigui di Ribera, si sta cercando di salvare gli agrumeti tramite trasferimenti di risorsa irrigua dal sistema Prizzi-Gammauta all’invaso Castello.

Ragusa

Si registra un calo repentino dei livelli piezometrici delle sorgenti, ormai quasi prosciugate. Il gestore sta attivando turnazioni per l’erogazione idrica.

Calatino

Questa area sta subendo i disagi maggiori, con un abbassamento della falda di circa 15 metri rispetto al 2023 e una riduzione della portata emunta da 1.200 litri al secondo a soli 180 litri al secondo. È stata adottata la soluzione di abbassare il livello di prelievo e si è richiesto ai Comuni di emettere ordinanze che vietino l’utilizzo di acqua potabile per irrigazione e piscine, oltre a ridurre le portate durante le ore notturne.

Messina

La sorgente Fiumefreddo, con una concessione di 900 litri al secondo, fornisce acqua al 70% del territorio comunale attraverso due captazioni. In una di queste, il livello si è abbassato al punto da far ipotizzare che presto la sorgente non erogherà più acqua.

Palermo

Anche nel capoluogo regionale, l’acqua è razionata.

Piogge recenti

Le piogge dei giorni scorsi hanno solo lambito l’estremo lembo nord-orientale dell’isola con accumuli fino a 28 mm nel Messinese, lasciando però a secco il resto del territorio siciliano.

Statistiche idriche

Le precipitazioni cumulate in 12 mesi sono state mediamente di 414 mm, solo un millimetro in più rispetto alla grande siccità del 2002. In larga parte della Sicilia Orientale, il deficit pluviometrico supera il 60% su base annua. Gli invasi regionali trattengono circa 267 milioni di metri cubi d’acqua, di cui solo 122 milioni sono realmente utilizzabili.

