Ennesimo gatto ritrovato morto a Vittoria nella stessa zona in cui sono stati uccisi altri felini

È stato trovato un gatto morto con profonde ferite sul corpo nella stessa zona di Vittoria dove precedentemente erano stati uccisi altri due felini. La scoperta è stata fatta dall’avvocato Vincenza Forte, che aveva già denunciato un episodio simile lo scorso dicembre, quando aveva assistito a una persona sconosciuta che faceva sbranare un piccolo gattino dal suo cane di grossa taglia.

IL RITROVAMENTO

Il ritrovamento di un altro gatto morto, con lesioni simili, ha aumentato le preoccupazioni dell’avvocato Forte. Questo gatto, chiamato ‘Nino’, è stato trovato a pochi metri dalla sua abitazione, e presentava ferite analoghe a quelle del precedente episodio. La situazione è particolarmente inquietante anche perché l’avvocato ha trovato un giubbotto con cappuccio nero, simile a quello indossato dall’uomo con il cane nel primo episodio, nel luogo dove era stato sbranato il gattino.

La penalista ha presentato nei casi precedenti denunce penali ai carabinieri e presto si recherà di nuovo in Caserma per integrare gli esposti con il nuovo episodio, ritenendo che “è evidente che c’è qualcuno che si diverte crudelmente a fare sbranare esseri innocenti dal proprio cane”. Anche nella prossima denuncia, come già fatto nelle prime tre, conferma la richiesta di costituzione di parte civile, nell’eventuale procedimento, e la contestuale nomina come legale dell’avvocato Giuseppe Lipera del foro di Catania. Un esposto sarà presentato anche alla Procura di Ragusa.