Ennesimo furto con spaccata a Vittoria. Presa di mira gioielleria. Preoccupa ondata di episodi criminali

Furto con spaccata ai danni di una gioielleria di via Cavour a Vittoria. Un ladro solitario ha agito nel corso della notte – pare intorno alle 2.30 del mattino prendendo di mira un negozio di preziosi nella principale via di Vittoria, all’angolo con via Milano.

Il ladro ha utilizzato come ariete una Fiat 500 di colore rosso – chiaramente rubata – e con essa ha sfondato la porta e la vetrata d’ingresso. Il ladro è riuscito a portare via alcuni gioielli e pare anche degli orologi. Immediato l’intervento dei carabinieri ma il ladro aveva già fatto perdere le proprie tracce.

L’auto è stata ritrovata abbandonata nella tarda mattinata di oggi in un altro quartiere di Vittoria.

Le indagini utilizzano le immagini delle telecamere di videosorveglianza e delle telecamere private per cercare di individuare il ladro che però ha agito a volto coperto. Dovrebbe trattarsi di una persona di statura media. Numerose le similitudini con gli altri episodi che si sono verificati nelle ultime due settimane ai danni di un negozio di telefonia e di una stazione di servizio, dove pure sono state utilizzate delle auto rubate come ariete. In altri casi invece la vetrata era stata sfondata con delle pietre.

I danni provocati dal furto commesso con queste modalità sono ingenti. Il bottino, invece, in alcuni casi è stato irrisorio: solo qualche decina o qualche centinaio di euro. La notte scorsa invece il ladro è riuscito a razziare dei preziosi e degli oggetti di valore. Il bottino però è ancora da quantificare.

