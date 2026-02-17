Enea in Sicilia: mito e letteratura al Museo del Costume

“Enea in Sicilia: tra mito ed encomio del campanile” da un documento rinvenuto da Giovanna Giallongo. Le questioni del verosimile nella letteratura saranno oggetto di riflessione assieme a Giovanni Denaro e Gaetano Mariano Celestre. Appuntamento venerdì nella sala incontri del Museo del costume nel basso di palazzo Carpinteri in via Francesco Mormino Penna. E’ il secondo degli appuntamenti in calendario a partire dallo scorso 13 febbraio con l’appuntamento de “I Venerdì del Museo”, la fortunata rassegna culturale, organizzata ogni anno dal Museo del Costume, con l’associazione culturale “L’Isola” e l’Ecomuseo del Costume e della Terra del Bassopiano Ibleo. Nove in tutto gli incontri previsti, nel corso dei quali vengono trattati argomenti di vario interesse culturale, dalla storia locale, alla gastronomia, dalla letteratura alla società.

