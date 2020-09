Elezioni a Vittoria: online il sito internet di Piero Gurrieri - Ragusa Oggi

Elezioni a Vittoria: online il sito internet di Piero Gurrieri

La coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Vittoria di Piero Gurrieri dispone da ieri di un sito web www.pierogurrierisindaco.i t

Un sito articolato in più sezioni, da quella delle liste elettorali, nella quale compaiono i simboli delle quattro liste a sostegno di Gurrieri, e presto saranno visibili i candidati con i propri curricula, alla squadra di Governo, al programma, articolato in una premessa e in 22 punti, scaricabili e condivisibili ma anche migliorabili su impulso dei visitatori tramite l’invio di una email mediante il form presente su ‘Contatti’.

Una ulteriore sezione, ancora in costruzione, consentirà ai visitatori di accedere online a tutte le iniziative della campagna elettorale. La sezione ‘Collabora con noi’ consentirà a tutti i cittadini che volessero partecipare in qualsiasi modo alla campagna elettorale, a sostegno del MoVimento 5 Stelle oppure di una delle liste civiche, di dichiarare la propria disponibilità mediante la compilazione di un form a cui seguirà un immediato contatto.

“Ringrazio di cuore i tecnici che ci hanno permesso, per primi, di lanciare un grande strumento di informazione, di interazione e di condivisione” – dichiara Piero Gurrieri candidato sindaco di Vittoria, che aggiunge-: “Il sito, come i nostri social sono a disposizione della città e di tutti i cittadini. A loro desidero lanciare non solo l’invito a visitarli e ad interagire, a non farci mancare proposte e suggerimenti, ma anche a partecipare attivamente alla politica in uno dei momenti più delicati della lunga storia di questa città, che può costituire una grande opportunità di svolta di legalità e di sviluppo, oppure di ritorno indietro che comprometterebbe il futuro della città.

Siamo l’unica vera novità di questa campagna elettorale -conclude Gurrieri- ed abbiamo bisogno di voi.”