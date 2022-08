Ecuba in scena al Castello di Donnafugata

Si concluderà con una nuova produzione la rassegna “Palchi DiVersi Estate al Castello” della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa. Dopo le straordinarie esibizioni che hanno costellato di successi e applausi tutti gli spettacoli messi in scena fino ad ora, si tornerà dal 25 al 28 agosto alle ore 21 sulla scalinata del Castello di Donnafugata per affrontare una nuova ed impegnativa sfida.

I direttori artistici, Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, sono pronti per far rivivere nel suggestivo scenario che il castello offre, l’impegnativa rappresentazione di Ecuba, uno dei testi più drammatici scritti da Euripide. I bravissimi attori si sono già confrontati in passato con il mondo affascinante della tragedia greca, portando sul palco opere come Edipo Re, Pluto e Medea, e con la storia di Ecuba si rafforza il legame della Compagnia con la cultura greca.

Il dolore trasformato in follia vendicativa riuscirà ad appassionare gli spettatori, grazie al grande talento di Federica Bisegna che, oltre ad aver curato perfettamente l’adattamento del testo ed i costumi, veste i panni della protagonista trovandosi ad affrontare un’altra grande prova d’attrice, alla visionaria regia ed alla scenografia di Vittorio Bonaccorso che, come sempre, riesce anche attraverso le musiche ed i movimenti a creare magie sulle scene e che sarà anche impegnato nel ruolo di Polimestore, e alla dedizione e all’amore per il teatro che contraddistingue tutti gli attori della compagnia. La storia di Ecuba riprende il fil rouge che, dall’inizio di questa 12^ stagione, ha unito attraverso la metafora del potere le varie rappresentazioni.

Il potere qui si intreccerà alla crudeltà che la guerra può suscitare, schiacciando ogni forma di umanità. “Pur essendo considerato dai suoi detrattori (tra cui Aristofane) un misogino – commenta il regista Vittorio Bonaccorso, Euripide ha una capacità straordinaria di sondare l’animo femminile, toccandone tutte le corde, tanto da inventare personaggi di una umanità, di una forza e di una modernità sconcertanti. Ecuba, mater dolorosa, si trasforma all’improvviso in una spietata vendicatrice, un mutamento repentino che, se da un lato lascia senza fiato per la spietatezza, dall’altro mette la figura femminile sotto una luce nuova, coraggiosa, capace non solo di grande forza d’animo ma soprattutto di intraprendenza (seppur nella volontà di rivalsa)”.



Questa dolorosa tragedia greca sarà capace di suscitare intense emozioni. Temi come la guerra, il potere, l’avidità, la sofferenza, la morte, il dolore di una madre che si trasforma in follia e le tragiche azioni spinte dalla vendetta, mostreranno i potenti sentimenti che Euripide ha descritto con estrema attualità. Sulla scalinata, insieme a Vittorio Bonaccorso ed a Federica Bisegna, anche Giuseppe Arezzi, Alessio Barone, Rossella Colucci, Benedetta D’Amato, Andrea Di Martino, Federica Gugliemino, Alessandra Lelii, Lorenzo Pluchino e Arianna Vitale.



Posti limitati e numerati. Prevendita e prenotazioni presso Maison GoDoT (Via Carducci, 265 – 273 Ragusa) dalle ore 17.30; solo prevendita presso Beddamatri (Via M. Coffa, 12 Ragusa); Parisi dal 1978 Gioielli e Ceramiche (Piazza Duca Degli Abruzzi, 2 Marina di Ragusa). Ingresso €15 (Bambini €10). Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri telefonici 339.3234452 – 338.4920769 – 327.7044022 – 328.2553313 o via mail a info@compagniagodot.it