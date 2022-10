Echi di Grotta 2022: sabato 29 ottobre appuntamento con il Quartetto AreaSud

Presso la sala Falcone-Borsellino di Ragusa Ibla – sabato 29 ottobre 2022 alle ore 20:30 – andrà in scena il Quartetto AreaSud col nuovo album “Musica lievemente tradizionale” per il festivale Echi di Grotta 2022.



La ricerca musicale sottesa è legata alla cultura siciliana e calabrese e dell’area mediterranea in genere. I quattro musicisti provengono in parte dai ben noti gruppi di world music (Nakaira e Oi Dipnoi), coi quali hanno partecipato a numerose tournée nei principali circuiti internazionali, con l’unione del folk-singer del calabrese Maurizio Cuzzocrea, che ha costruito la sua fama negli anni partecipando ai più importanti folk festival in Italia e all’estero.



Il gruppo è formato da Franco Barbanera (friscalettu, zampogna a chiave, gaita galiziana), Gianpiero Cannata (basso, mandola e voce), Maurizio Cuzzocrea (chitarra battente, marranzano, tamburello, ukulele, lira e voce) e Mario Gulisano (tamburelli, cajon, marranzano, voce).

Per info e prenotazioni 3482827596

Prezzi: 3€ / 5€ / 8€