Echi di Grotta 2022: nuovo appuntamento con il Duo Nicolosi

Nuovo appuntamento del festival Echi in Grotta 2022. Il Teatro di Donnafugata di Ragusa Ibla, piccolo gioiello immerso nel barocco siciliano, sarà lo scenario del concerto cameristico del Duo Nicolosi, venerdì 28 Ottobre alle ore 20.30.

Il duo, formato dal violoncellista Giulio Nicolosi e dal pianista Fulvio Nicolosi, propone la “Sonata in La maggiore” di Cesar Franck (nella elaborazione per violoncello e pianoforte di Jules Delsart), la “Sonata Arpeggione in la minore D 821” di Franz Schubert e la prima esecuzione assoluta dello “Schizo Valse” di Domenico Famà.

Per info e prenotazioni 3482827596

Prezzi: 3€ / 5€ / 8€