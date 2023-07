“Eccomi”: il libro di Marilena Tasca presentato a Scicli. L’autrice si racconta, ricavato in solidarietà

Alla presentazione, nella chiesa del Carmine, l’altra sera un numeroso pubblico. Un pubblico che conosce la vita dell’autrice ed un pubblico che, incuriosito dal titolo, ha voluto ascoltare il racconto di una vita. Una vita fatta di emozioni, vissuta al servizio della Chiesa in un’opera di evangelizzazione con la comunità “Eccomi” creata dalla stessa Marilena Tasca con le cellule di evangelizzazioni all’interno della Diocesi di Noto ed a Scicli in particolare. Presentazione affidata a don Antonio Sparacino, che ha fatto gli onori di casa perchè parroco della chiesa del Carmine introducendo elegantemente il contenuto del libro e la sua autrice.

Il contenuto è stato presentato da don Ignazio Petriglieri

A colloquiare con l’autrice, invece, è stato il professore Francesco Causarano che ha conversato con Marilena Tasca facendole ripercorrere e spiegare alcuni dei momenti più significativi del suo personale percorso di fede. Articolato e riflessivo l’intervento di don Petriglieri, profondo conoscitore della vita e dell’opera della sciclitana Marilena Tasca, il quale ha esposto quanto lo ha colpito nella lettura del libro toccando aspetti, anche quelli più intimi, di quella che è una vera e propria testimonianza di vita e di fede di Marilena Tasca.

“Il libro, in effetti, è un memoriale in cui si susseguono esperienze, incontri, emozioni, persone, tutte rivedute alla luce della grazia di Dio che ne è sempre stato l’artefice e il filo conduttore. “Proclameremo le tue opere Signore” – è stato detto durante la presentazione – è quanto l’autrice intende consegnare a tutti coloro che “hanno condiviso, indipendentemente dalla loro volontà, lo stesso arco di tempo, di storia, … come se ognuno fosse una pagina dello stesso libro”.

Della bellezza dell’animo di Marilena Tasca ricordiamo la riflessione di mons. Francesco Guccione, già vicario generale della Diocesi di Noto, riportato nel libro. Mons. Guccione nel 2018 ebbe a scrivere: “auguro alla Comunità Eccomi di conservare e vivere sempre questo grande valore dell’unità con il Vescovo e la Diocesi così come ho visto che è stato vissuto e coltivato con tanta semplicità e tanta autoenticità, per continuare ad essere fecondi nell’apostolato ed incisivi nelle parrocchie e nelle famiglie”. Auguri, con tanto di dritte, quelle di Mons. Guccione meritati tutti dalla Comunità Eccomi che tanto fa per l’evangelizzazione e che tanto fa nell’aiutare le persone in disagio.

Aiuto e conforto psicologico ed opere di solidarietà tanto apprezzati in città. Il ricavato della vendita del libro “Eccomi – Testimonianza” sarà devoluto per sostenere le opere di solidarietà e di carità di cui la Comunità Eccomi si prende carico.