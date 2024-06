Ecco i ragazzi della Terza C a 50 anni dal diploma. Frequentavano il liceo classico Umberto I di Ragusa

Siamo all’inizio dell’estate del 74. Un gruppo di giovani diplomandi della 3 C del Liceo Umberto I si prepara a sostenere gli esami che chiudono 5 anni di intensi studi classici, affrontando ansia e stress , paura e timori di non farcela.

Superano tutti brillantemente le varie prove e si apprestano ad affrontarne altre, chi all’Università chi nell’immediato inserimento nel mondo del lavoro.

Diventeranno tutti bravi ed apprezzati professionisti, chi mondo medico o dell’insegnamento, chi nell’avvocatura o nel settore del credito, chi da funzionario in Enti Pubblici o ritagliandosi spazi di notorietà nel mondo del sociale e della cultura , o semplicemente accudendo ai doveri di brava moglie e mamma.

Molti da quella lontana estate del 1974 non si erano piu’ rivisti, dimenticando a via via con il trascorrere degli anni anche il ricordo delle fattezze fisiche.

Ma il mezzo secolo trascorso non ha cancellato in nessuno il desiderio di rivedersi e reincontrarsi, e cosi’ matura in alcuni l’idea affascinante di procedere ad una ricognizione dei componenti del gruppo, affrontando una specie di caccia al tesoro per procurarsi i contatti telefonici.

Viene fatta balenare l’idea di una reunion, e la proposta affascina tutti, sia pure con la velata preoccupazione di non ricordare piu’ i visi e forse anche i nomi, e di andare a ritroso verso il recupero di un passato lontano

Ma è solo un fugace e passeggero timore, e cosi, all’appuntamento dato da alcuni in un noto locale del centro di Ragusa, si sono presentati tutti, all’inizio con una sorta di giustificata timidezza ma poi con la progressiva, coinvolgente, e emozionante gioia del nuovo abbraccio collettivo.

E’ stato tutto un intrecciarsi di ricordi, aneddoti, curiosità, di un passato che ha segnato da giovani la vita di tutti i partecipanti. Il rituale brindisi e il taglio della torta ha suggellato il piacere e la gioia di essersi ritrovati e la voglia di non lasciare passare altri…. 50 anni per rivedersi.

In foto i ragazzi della 3 C.. Da SX e in basso Teresa Bocchieri, Maria Pina Burderi,Gianna Piazza, in seconda fila da sx Anna Failla, Michele Emmolo, Salvatore Padua, Nerina Borno’, Vittorio Cassi, Maria La Rosa, Vito Perremuto, Mario Scrofani, Angelo Castellino, Sebastiano D’Angelo, in rappresentanza della città di Ragusa, Santa Croce, Monterosso e Chiaramonte.

© Riproduzione riservata