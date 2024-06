E’ scoppiata l’estate: Marina di Ragusa spiagge già con buone presenze dopo scuola finita

E’ finita la scuola ed è già scoppiata l’estate. A Marina di Ragusa spiagge già mediamente affollate con buone presenze che fanno presagire un buon inizio di stagione. Come dimostra anche questa immagine catturata dalla webcam di Ragusa.online. i bagnanti non si sono fatti attendere, approfittando delle prime giornate di sole e mare.

Previsioni Meteo per Sabato 8 Giugno

Oggi, sabato 8 giugno, si prevede una giornata prevalentemente serena e afosa. Le temperature varieranno da una minima di 14°C alle 6:00 a una massima di 33°C alle 15:00. Il cielo sarà sereno al mattino, con sole e caldo nel pomeriggio e assenza di nubi alla sera. I venti saranno deboli da Ovest al mattino, moderati da Ovest-Sud Ovest al pomeriggio e deboli da Ovest-Nord Ovest alla sera. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 10.1.

Previsioni Meteo per Domenica 9 Giugno

Domani, domenica 9 giugno, a Ragusa si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Ecco nel dettaglio cosa aspettarsi:

Mattina

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una leggera copertura nuvolosa intorno al 50%. Le temperature saranno piacevoli, iniziando da +25,6°C alle 6:00 e salendo gradualmente fino a +30,5°C verso le 10:00. Il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest con una velocità tra i 7,6 km/h e i 19,4 km/h, mantenendosi a livelli di brezza leggera.

Pomeriggio

Durante il pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura che aumenterà fino al 28% verso le 14:00. Le temperature raggiungeranno un massimo di +31,4°C, per poi diminuire leggermente verso le 16:00, attestandosi intorno ai +28°C. Il vento continuerà a provenire da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una velocità tra i 12,6 km/h e i 19,2 km/h.

Sera

In serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno con un aumento significativo della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 95-96%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +20,8°C alle 19:00 a +23,7°C verso le 23:00. Il vento cambierà direzione, provenendo da Nord Ovest e Ovest-Nord Ovest, con una velocità compresa tra i 4,4 km/h e i 6,6 km/h.

Per coloro che intendono recarsi in spiaggia a Marina di Ragusa, questo fine settimana promette temperature elevate e condizioni ideali per godersi il sole e il mare, anche se è bene prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche, soprattutto nella giornata di domenica.

