E’ Samuel Di Gregorio il modicano morto nell’incidente a Pesaro

Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio nei pressi di Pesaro, all’altezza della frazione di Villa Fastiggi, sulla Montelabbatese in direzione Urbino. Intorno alle 14.30 una moto Honda di grossa cilindrata e un autocarro Fiati Iveco, per cause ancora in fase di accertamento, hanno avuto un impatto. A perdere la vita un 46enne originario di Modica ma residente ad Urbino, Samuel Di Gregorio.

Al vaglio la dinamica dei fatti

Il conducente della moto è stato sbalzato dal mezzo a causa dell’impatto ed è deceduto a seguito dei gravi traumi riportati. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale per accertare la dinamica dei fatti. Illeso il conducente dell’autocarro, un uomo di 49 anni.

