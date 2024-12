E’ polemica sul Capodanno a Ragusa: niente eventi a piazza San Giovanni, tutto si sposta a Ibla

E’ già polemica per l’organizzazione del Capodanno a Ragusa. Quest’anno, infatti, le celebrazioni sono state concentrate a Ibla, lasciando di fatto il centro storico superiore privo di eventi. Niente tradizionale Capodanno in piazza San Giovanni, dunque. Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti e in particolare al coordinamento cittadino di Fratelli D’Italia. Il coordinatore Luca Poidomani critica apertamente l’organizzazione dell’evento di fine anno, che prevede iniziative concentrate a Ibla, lasciando il centro storico superiore privo di eventi significativi.

“Politiche cervellotiche e incomprensibili: mentre Ibla si prepara ad accogliere numerosi visitatori con una programmazione dedicata, il cuore superiore della città, compreso il centro commerciale naturale dei Tre Ponti, viene completamente ignorato. Una tradizione consolidata, come il Capodanno in piazza San Giovanni, è stata interrotta senza una motivazione chiara, penalizzando non solo gli esercenti locali ma anche i residenti”, afferma Poidomani.

Richiesta di equità

Il coordinatore di Fratelli d’Italia sottolinea come un evento anche di portata modesta, come un dj set, avrebbe potuto mantenere viva l’atmosfera festiva nel centro superiore, senza richiedere sforzi economici significativi da parte della Giunta municipale. “Due pesi e due misure, Ibla viene favorita mentre Ragusa centro viene dimenticata. Questo atteggiamento è inaccettabile”, prosegue.

Appello al sindaco

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Cassì viene invitata a intervenire rapidamente per porre rimedio alla situazione, organizzando almeno un evento minimo che permetta ai residenti e agli esercenti del centro superiore di partecipare attivamente alle celebrazioni del 31 dicembre.

“C’è ancora tempo per rimediare”, conclude Poidomani, lanciando un appello affinché la Giunta riconsideri le proprie decisioni e garantisca una programmazione inclusiva che tenga conto di tutta la città.

