E’ morto Silvio Berlusconi

E’ morto all’ospedale San Raffaele di Milano dove era nuovamente ricoverato da venerdì sorso Silvio Berlusconi. Il leader di Fi aveva 86 anni. Lo riferiscono fonti vicine alla famiglia.

La notizia si è subito diffusa attraverso il web. Il leader di Forza Italia è stato una figura centrale della politica italiana per decenni, e la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il paese.

Berlusconi era ricoverato dall’8 ottobre presso l’ospedale San Raffaele di Milano per essere sottoposto a una serie di accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Nel corso degli ultimi giorni, le sue condizioni si erano aggravate dopo il nuovo ricovero, e tutti e cinque i figli erano accorsi al suo capezzale per stare vicino a lui.

Berlusconi ha rappresentato per molti italiani una figura carismatica e controversa, capace di suscitare forti emozioni e di polarizzare l’opinione pubblica.

UNA FIGURA CHE HA SPACCATO L’OPINIONE PUBBLICA ITALIANA

Se n’è andato oggi a 86 anni. Nell’ultimo cinquantennio non c’è stato un giorno in cui il suo nome non sia stato evocato, in tv, sui giornali, in Parlamento, nei bar, allo stadio; “il Berlusca” ha spaccato l’opinione pubblica. Impresario edile, tycoon televisivo, presidente del Milan e poi del Monza, fondatore di un partito chiamato Forza Italia, tre volte premier, imputato in processi clamorosi. Tutto in lui è stato eccessivo, figlio di una dismisura. A un certo punto la sua popolarità è stata tale da essere identificato, nel mondo, con l’italiano tout court. Nel bene e nel male, è stato protagonista assoluto di tutte le vicende riguardanti l’Italia dagli anni ’90 ad oggi.