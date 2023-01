E’ morto Giovanni Cassisi, storico custode del palazzetto sport di Vittoria

E’ morto il signor Giovanni Cassisi, storico custode del Palazzetto dello Sport di Vittoria, persona conosciutissima e amata da tutti.

Il signor Cassisi per anni è stato custode del palazzetto dello sport di Vittoria e curava con talmente tanto amore quel posto che molti pensavano fosse di sua proprietà. Molte società sportive in questo momento stanno esprimendo dolore per la perdita di una figura storia e di riferimento per il mondo sportivo della città.

GIOVANNI CASSISI, UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI SPORTIVI VITTORIESI

Da tutti viene descritto non come un semplice custode, ma un amico, sempre pronto e disponibile ad accontentare le richieste di tutti.

Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze della redazione di RagusaOggi.